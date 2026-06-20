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Marlaska se queja al CGPJ por "cuestionar la profesionalidad" de la Policía en el auto del juez Peinado

El ministro del Interior critica que Peinado haya asegurado en el auto que los agentes "pueden colaborar en la acción o acciones para facilitar la fuga" de la mujer del presidente.

Marlaska en el Congreso de los Diputados

Marlaska se queja al CGPJ por "cuestionar la profesionalidad" de la Policía en el auto del juez Peinado | EFE

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Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, ha mostrado su disconformidad elevando "la más enérgica queja" a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, por la resolución del juez Peinado en la que este realiza una sentencia sobre los agentes que acompañan a Begoña Gómez.

"Es un grave cuestionamiento de la profesionalidad de los agentes"

Marlaska ha detallado ante Isabel Perelló el "grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" por parte del juez Peinado en su resolución.

Critica el auto del juez Peinado sobre las fuerzas del Estado

En esta, el magistrado asegura que "no cabe duda" de que los agentes que acompañan a la mujer del presidente del Gobierno pueden, "bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos", colaborar "en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".

Marlaska critica esta parte del auto judicial diciendo que "representan un grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya actuación se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho".

El ministro también ha considerado que estas afirmaciones son "un hecho de máxima gravedad", por lo que ha decidido ponerlas en conocimiento de la presidenta del CGPJ "al objeto de que se adopten, en su caso, las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones".

Le retira el pasaporte y le obliga a comparecer cada 15 días

El juez Juan Carlos Peinado acordó abrir juicio oral con jurado popular a Begoña Gómez, retirarle el pasaporte, y la obligación de comparecer cada 15 días para firmar en sede judicial. Unas medidas que el magistrado acuerda también para su asesora, Cristina Álvarez, "durante el tiempo que dure la tramitación de esta causa, y hasta que sea dictada una resolución firme".

El juez ha atribuido a Gómez presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Todas estas medidas serán recurridas por la defensa de Gómez, aunque la decisión de enviarla a juicio oral no puede recurrirse. Además de Gómez y Álvarez, también irá a juicio el empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

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