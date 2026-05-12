La teoría de Joaquín Manso, director de El Mundo, sobre las elecciones de Andalucía: "La campaña para las Generales empezará el mismo lunes"

El próximo domingo se celebran las elecciones autonómicas de Andalucía. Los sondeos apuntan a una clara victoria de Juanma Moreno, rozando el Partido Popular la mayoría absoluta. Por el contrario el escenario más favorable para el Partido Socialista, según las encuestas, a lo sumo a igualaría los resultados de los últimos comicios andaluces.

"Las perspectivas son muy malas", resumía Joaquín Manso.

El director del periódico El Mundo analiza los movimientos del PSOE, que trata de movilizar nada mas y nada menos que 570.000 votos. Muestra de la vital importancia que representan las elecciones andaluzas para Pedro Sánchez, según explica Manso: "Se equivoca quien piensa que el PSOE descuenta un pésimo resultado este fin de semana".

Subraya el periodista que la elección de la que fuera vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para encabezar las listas socialistas, es muestra de lo que está en juego: "El modelo de sociedad y la idea de España que ha venido proyectando este Gobierno".

Pistoletazo hacia La Moncloa

Tras los últimos resultados cosechados por el Partido Socialista en los distintos territorios donde se han celebrado, Pedro Sánchez ha movido ficha para "clarificar lo sucedido", decía Manso parafraseando al presidente del Gobierno. Por ello el periodista considera que tras los comicios andaluces tendrá lugar un acontecimiento que prueba un único hecho: "La campaña para las generales empezará el mismo lunes siguiente al resultado. Desde ese día comienza la carrera por las Elecciones Generales".

Esa señal no sería otra que el próximo Comité Federal del PSOE del 27 de junio: "Se trata de poner las cosas en orden para comenzar esa carrera".

¿Habrá adelanto electoral?

La senadora del PSOE y colaboradora habitual de Espejo Público, Susana Díaz, comparte la teoría de Joaquín Manso y consecuentemente surge la duda de si esto derivaría en una convocatoria adelantada de las Elecciones Generales en otoño, ahora previstas para 2027.

Sin embargo Manso descarta un adelanto de los comicios por una cuestión clara: "En mi opinión no. Pero quizás me equivoque. (...) Es difícil imaginar que el juicio contra la esposa del presidente se vaya a producir con él fuera del Ejecutivo".

El caso Begoña Gómez, en el que la mujer del presidente está siendo juzgada por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida, no terminaría antes que la presente legislatura si el Gobierno puede evitarlo, sugiere Manso, que sentenciaba: "Es algo que a mí me cuesta imaginar. Por eso sigo apostando que las elecciones generales serán en fecha".

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