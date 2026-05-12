Un gesto inesperado de Edurne deja fuera a Luis Fonsi en plena decisión de La Voz Kids

La interpretación de Unstoppeable por parte de Mia consiguió un pleno de coaches en La Voz Kids, pero un imprevisto cambió el rumbo de la elección. Mientras hablaba con la concursante, Edurne gesticuló y terminó bloqueando a Luis Fonsi.

La artista se disculpó de inmediato asegurando que había sido sin querer, mientras Fonsi asumía la situación felicitando a la joven. A pesar del incidente, Edurne intentó convencer a Mia para unirse a su equipo, aunque la decisión quedó en el aire.