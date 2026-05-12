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Mejores momentos | 12 de mayo

“Venía para que me bendijera el reverendo David”: la confesión de Carlos García Hirschfeld en Pasapalabra

La llamativa técnica del concursante barcelonés en el ¿Dónde Están?, que ha vuelto a funcionar, ya cuenta incluso con seguidores.

“Venía para que me bendijera el reverendo David”: la confesión de Carlos García Hirschfeld en Pasapalabra

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Alberto Mendo
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“David bendice y Javier reza”, así han bautizado muchos seguidores de Pasapalabra en las redes sociales las curiosas técnicas de los actuales concursantes para resolver el ¿Dónde Están?. Roberto Leal ha aportado este detalle después de que al barcelonés le volviera a funcionar su llamativa estrategia, que según el programa va fluctuando entre la bendición y los golpecitos en la mesa.

La insólita técnica de David en el ¿Dónde Están?: de la bendición a “los golpecitos”

A estas alturas, ya se puede asegurar que los dos concursantes marcan tendencia en esta prueba. Incluso tienen seguidores de su estilo, como Carlos García Hirschfeld. Al periodista le ha encantado ver a David en acción y se lo ha dicho a Roberto con mucha sinceridad: “Yo no venía para verte a ti, yo venía para que me bendijera el reverendo David”.

Ha coincidido que ha sido una de las veces que el barcelonés ha gesticulado de forma más evidente. En su equipo, Ana Morgade y Álex O'Dogherty parecían estar con ganas de descubrirlo y, con el pleno a la primera, han exclamado: “¡Funciona!”. De la misma forma, después se ha podido comprobar cómo parece que Javier reza cuando disputa la prueba. ¡No te pierdas detalle en el vídeo!

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