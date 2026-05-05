El director de 'El Mundo' Joaquín Manso asegura que la fiscal general del Estado ha rebajado el premio por colaborar con la corrupción "a favor del Gobierno"

El periodista y director del diario 'El Mundo' Joaquín Manso cree que en su declaración en el juicio por el 'caso mascarillas' el exministro José Luis Ábalos habla desde la perspectiva de haber descontado su condena y haber renunciado a una estrategia de defensa procesal por la que "se ha construido una imagen de enamorado para aspirar en un futuro a un tratamiento penitenciario del partido en el Gobierno".

Respecto al dinero de la trama que habría manejado Ábalos, destaca Manso que existen pruebas de que se gastó 400.000 euros en dos años. El dinero que circulaba de la trama lo hacía a través de efectivo y no a través de cuentas bancarias por lo que no hay pruebas suficientes de lo que Ábalos negó ayer. "Cuando él hace esas declaraciones las hace de cara a la galería, de cara a un personaje de la opinión pública haciendo política para poder blandirla más adelante de cara a un tratamiento más beneficioso".

El fiscal general limita el premio por colaborar con la corrupción

'El Mundo' publica que la fiscal general del Estado Teresa Peramato ha limitado el premio por colaborar con la corrupción. Les consta que la voluntad del fiscal anticorrupción era la de aplicar el atenuante a Víctor de Aldama porque veía esencial su testimonio para ver conexiones ocultas de la trama que concordaban con el material probatorio que estaba en la causa. Además mantiene que hubo una reunion días atrás en la reunión en la fiscalía general del Estado donde la fiscal general acudió con una parte de su equipo para tratar este asunto.

"Hay una documentación que acredita que esto es así, aparecen subrayados en rojo en el informe del fiscal los pasajes que quería cambiar y entre ellos está la pena de Víctor de Aldama". No tiene dudas sobre lo que publica en su periódico. "La intención del fiscal anticorrupción era esa y fue la fiscal general quien la disuadió. La conclusión de esto es que tenemos a la fiscal general del Estado interviniendo en un caso de corrupción que afecta al Gobierno y al entorno político y personal del presidente del Gobierno para corregir el criterio del fiscal anticorrupción a favor del Gobierno porque lo que hace el limitar el premio por colaborar con la justicia es desincentivar a quienes podían tener intención de colaborar en esta o en otras causas de que lo sigan haciendo. A mí me parece una decisión política de muchísimo calado que establece un precedente muy inquietante y sobre la que vamos a estar encima", señala.

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