La agonía de la joven apuñalada al grito de 'Ala es grande' en Barcelona: "Le dijo que llegaba la ambulancia pero murió agarrada a ella"

Un hombre de origen magrebí de mediana edad ha apuñalado mortalmente a una joven en Esplugues de Llobregat (Barcelona). Al grito de 'Alá es grande' y armado con un cuchillo este individuo arremete contra todo aquel que se encuentra a su paso. La voz de alarma en el vecindario la da un hombre que oye gritar a la chica. El agresor intenta asestarle al menos 3 puñaladas al vecino que a su vez intenta proteger a la víctima. Como no consigue agredir a este hombre coge varias piedras para lanzárselas.

Cuentan los vecinos que este agresor es un viejo conocido del barrio. Huye tras haberse enfrentado a ese vecino al que deja herido y tras apuñalar a la joven. Una de las vecinas avisa al 112 pero los servicios de emergencia no pueden hacer nada por salvar la vida de la víctima. El atacante es detenido una hora después de cometer el crimen.

El crimen se produce en una zona muy tranquila. Los vecinos están consternados con lo ocurrido

Esther y Mar son dos vecinas de la zona que aseguran que los vecinos están consternados por lo que ha ocurrido. El marido de Esther fue testigo de la agresión. Ella estaba en la calle esa mañana sacando a los perros. La paró un coche y el conductor le dijo que se metiera en casa "porque había un loco que acababa de apuñalar a una chica". Le comentó que este sujeto de origen marroquí decía incoherencias como : "derecha, 3 metros..." mientras seguía con el cuchillo.

Creen que el crimen no fue premeditado y la víctima sufrió "la mala suerte de encontrarse con una persona que no estaba bien". Poco después de la agresión hasta el lugar de los hechos se acercó una enfermera que intentó reanimarla sin éxito. Cuenta una de las vecinas que la chica tenía el cuello y el estómago perforados. "Esta señora le cogió la mano, la chica abrió los ojos. Le dijo que estuviera tranquila que ya venía la ambulancia pero falleció con la mano cogida a ella".

"Cuando pasan estas cosas nos alertamos entre los vecinos mediante el sonido de un silbato"

Los vecinos tienen un chat en el que se ponen en alerta ante situaciones de peligro. Se comunican mediante silbidos y cuando pasan estas cosas salen a alertar. "Cuando pasan cosas todos unidos hacemos piña", señala una de las mujeres. Cuentan quienes viven en el barrio que aunque hay presencia policía necesitan que se ponga vigilancia extra.

Toni Castejón, portavoz de los Mossos d´Esquadra, aprueba que los vecinos se comuniquen mediante un silbato aunque desaconseja que se enfrenten a agresores y delincuentes porque pueden responder sacándote una navaja o un cuchillo.

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