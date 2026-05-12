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Lourdes Ornelas y Sheila Devil reaparecen juntas fuera de la clínica: "Se ve un cambio físico, ingresó con muy poco peso"

La hija de Camilo Sesto y Lourdes Ornelas continúa recuperándose de sus adicciones en una clínica en la que su madre no deja de visitarla. En Y ahora Sonsoles hablamos con Raúl García, el fotógrafo que ha podido captar uno de sus encuentros fuera de la clínica.

Sheila Devil

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Sheila Devil, la hija de Camilo Sesto y Lourdes Ornelas, se recupera en una clínica de desintoxicación en la que ingresó a principios de 2026. Una decisión que ponía fin a meses de incertidumbre y dolor en su madre, que ha sufrido mucho por el estado de salud de su hija.

El fotógrafo Raúl García ha podido captar unas imágenes exclusivas de una de las visitas de Lourdes Ornelas a la clínica. Madre e hija compartieron unas cuatro horas fuera de la cínica, donde se han dejado ver paseando, comiendo juntas y charlando.

Según Raúl García, el detalle más llamativo de las imágenes es el cambio físico de Sheila Devil. "Ella ingresó con muy poco peso y aquí se ve los kilos que ha podido coger", afirma.

Las imágenes son el reflejo de un fuerte vínculo entre Lourdes Ornelas y Sheila Devil, que resurge poco a poco de la oscuridad en la que estaba sumida desde hace años. ¡Dale al play para ver la secuencia en exclusiva!

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