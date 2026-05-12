Venta de cocaína y condiciones de extrema insalubridad: así vivían dos niños de 3 y 6 años en Tenerife

La Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de cocaína que operaba en el barrio de Los Gladiolos, en Santa Cruz de Tenerife, y ha detenido a dos personas acusadas de un delito de tráfico de drogas. Durante la operación, los agentes descubrieron que en la vivienda, además, residían dos menores de corta edad en condiciones calificadas como de "extrema insalubridad".

La investigación policial comenzó cuando los agentes detectaron la posible existencia de un punto activo de distribución de sustancias estupefacientes, concretamente cocaína, en un domicilio del barrio capitalino.

Según las primeras pesquisas, un hombre utilizaba su vivienda para vender droga de manera continuada y durante las labores de vigilancia del exterior de la casa, los investigadores comprobaron que había un constante trasiego de personas que acudían con dinero en efectivo y abandonaban posteriormente el lugar tras adquirir presuntamente la droga. Por ello, se solicitó una autorización judicial de entrada y registro y efectivos policiales accedieron al domicilio, donde los agentes se encontraron con una situación inesperada y de una extrema gravedad.

En el inmueble, residían dos menores, de 3 y 6 años, entre una acumulación masiva de basura, además de una importante plaga de cucarachas y la presencia de insectos y roedores. Ante la gravedad de las condiciones, los policías contactaron de inmediato con la Fiscalía de Menores de Santa Cruz de Tenerife para activar los recursos asistenciales necesarios y garantizar la protección de los niños que quedaron bajo el amparo de la Dirección General del Menor y Familia del Gobierno de Canarias.

Además, en el interior de la vivienda fueron intervenidos 250 gramos de cocaína; 73 gramos de sustancia de corte, utilizada presuntamente para adulterar la droga, 49 gramos de hachís, y dinero en efectivo. Los agentes detuvieron al principal investigado y a su pareja y a ambos arrestados se les atribuye un delito de tráfico de drogas. Tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial para prestar declaración, el juzgado decretó el ingreso en prisión de uno de los detenidos.

En las impactantes imágenes tomadas por los agentes durante el operativo, se aprecia una casa completamente llena de basura, con bolsas de deshechos amontonadas en la cocina, que más que una vivienda parece un vertedero. Latas de cerveza vacías, restos de comida, ropa sucia, papeles, plásticos, e incluso indicios de consumo de drogas.

Lucha contra el tráfico de drogas

La Policía Nacional destacó que esta actuación se enmarca dentro de las labores que desarrolla para combatir el tráfico de drogas y la delincuencia organizada en la isla y recordó en una nota de prensa la importancia de la colaboración ciudadana para detectar este tipo de actividades ilícitas.

El cuerpo policial anima a los ciudadanos que tengan conocimiento o sospechas relacionadas con el tráfico de drogas a comunicarlo de forma confidencial a través del correo electrónico habilitado por la Policía Nacional para este tipo de denuncias.

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