El hermano de uno de los guardias civiles muertos clama por su situación: “Están totalmente desprotegidos”

La muerte de los guardias civiles durante una operación contra el narcotráfico ha provocado una profunda conmoción en Andalucía, especialmente en Huelva, donde vecinos y familiares denuncian desde hace años el avance de las narcolanchas y la falta de medios con los que trabajan los agentes. El sentimiento generalizado es de rabia, impotencia y miedo ante una situación que consideran cada vez más descontrolada. “Creo que están un poco indefensos”, lamentaba un vecino visiblemente afectado. Otro reclamaba “más Guardia Civil y que las cosas lleguen un poquito mejor”, insistiendo en que los agentes “se están jugando la vida cada día”.

Muchos ciudadanos expresan además su malestar por la ausencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este fin de semana en la provincia. Algunos vecinos incluso se preguntaban cómo reaccionaría “si fuera su marido, su hijo o su padre” quien hubiera fallecido en una operación de este tipo. Las críticas también apuntan a la falta de embarcaciones adecuadas, vehículos preparados y más efectivos para combatir a unas redes de narcotráfico cada vez más violentas y organizadas.

La Iglesia pide reaccionar “con menos silencio”

El obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, también se ha pronunciado sobre la situación y ha lanzado un contundente mensaje contra el narcotráfico. El religioso ha pedido “reaccionar con menos silencio y mucha más intolerancia” ante “el negocio mortal de la droga” y ha reclamado una respuesta social “contundente y unida”. Sus palabras llegan en un momento de creciente preocupación por el clima de inseguridad que, según denuncian vecinos y asociaciones, se vive en distintos puntos del litoral andaluz.

El desgarrador testimonio de la familia de Gerónimo

En Villanueva del Rosario y Torremolinos, familiares y vecinos han rendido homenaje a Gerónimo, uno de los agentes fallecidos. En ambos municipios se guardaron minutos de silencio y se decretaron días de luto en recuerdo del guardia civil, muy querido por quienes le conocían.

Su hermano denunció entre lágrimas el abandono que, a su juicio, sufren los agentes: “Son accidentes que seguramente se podían haber evitado. Están totalmente desprotegidos”. La familia recuerda además que Gerónimo soñaba con regresar a su pueblo natal y rehacer allí su vida junto a los suyos. Mientras continúan los homenajes, aumenta también la presión para reforzar los medios y la seguridad de los agentes destinados en la lucha contra el narcotráfico, una batalla que muchos vecinos consideran ya insostenible.

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