Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Guardias Civiles

El hermano de uno de los guardias civiles muertos clama por su situación: “Están totalmente desprotegidos”

Vecinos y familiares denuncian la falta de medios frente al avance del narcotráfico mientras crecen las críticas al Ministerio del Interior y la Iglesia pide una respuesta “contundente y unida”.

Hermano Guardia Civil

Publicidad

Sofía Avendaño
Publicado:

La muerte de los guardias civiles durante una operación contra el narcotráfico ha provocado una profunda conmoción en Andalucía, especialmente en Huelva, donde vecinos y familiares denuncian desde hace años el avance de las narcolanchas y la falta de medios con los que trabajan los agentes. El sentimiento generalizado es de rabia, impotencia y miedo ante una situación que consideran cada vez más descontrolada. “Creo que están un poco indefensos”, lamentaba un vecino visiblemente afectado. Otro reclamaba “más Guardia Civil y que las cosas lleguen un poquito mejor”, insistiendo en que los agentes “se están jugando la vida cada día”.

Muchos ciudadanos expresan además su malestar por la ausencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este fin de semana en la provincia. Algunos vecinos incluso se preguntaban cómo reaccionaría “si fuera su marido, su hijo o su padre” quien hubiera fallecido en una operación de este tipo. Las críticas también apuntan a la falta de embarcaciones adecuadas, vehículos preparados y más efectivos para combatir a unas redes de narcotráfico cada vez más violentas y organizadas.

La Iglesia pide reaccionar “con menos silencio”

El obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, también se ha pronunciado sobre la situación y ha lanzado un contundente mensaje contra el narcotráfico. El religioso ha pedido “reaccionar con menos silencio y mucha más intolerancia” ante “el negocio mortal de la droga” y ha reclamado una respuesta social “contundente y unida”. Sus palabras llegan en un momento de creciente preocupación por el clima de inseguridad que, según denuncian vecinos y asociaciones, se vive en distintos puntos del litoral andaluz.

El desgarrador testimonio de la familia de Gerónimo

En Villanueva del Rosario y Torremolinos, familiares y vecinos han rendido homenaje a Gerónimo, uno de los agentes fallecidos. En ambos municipios se guardaron minutos de silencio y se decretaron días de luto en recuerdo del guardia civil, muy querido por quienes le conocían.

Su hermano denunció entre lágrimas el abandono que, a su juicio, sufren los agentes: “Son accidentes que seguramente se podían haber evitado. Están totalmente desprotegidos”. La familia recuerda además que Gerónimo soñaba con regresar a su pueblo natal y rehacer allí su vida junto a los suyos. Mientras continúan los homenajes, aumenta también la presión para reforzar los medios y la seguridad de los agentes destinados en la lucha contra el narcotráfico, una batalla que muchos vecinos consideran ya insostenible.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Carlos Alsina

Carlos Alsina, sobre la gestión del brote de hantavirus: "¿Hacían falta tres ministros?"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Hermano Guardia Civil

El hermano de uno de los guardias civiles muertos clama por su situación: “Están totalmente desprotegidos”

María Jesús Montero, sola en el funeral de los guardias civiles

María Jesús Montero, sola en el funeral de los guardias civiles: "Es una decisión vergonzosa, había que estar apoyando a las familias"

cebo

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, muy pendientes del español que ha dado positivo en hantavirus

Maca se redime y sale por la puerta grande con el Bote en su poder
Mejores momentos | 12 de mayo

Maca se redime y sale por la puerta grande con el Bote en su poder

Intento de robo en Alicante
ROBO

Las impactantes imágenes de un intento de robo violento y la reacción de los vecinos: "El cementerio esta lleno de inocentes"

Del desastre a colocarse la primera en la carrera a la Final de La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 12 de mayo

Del desastre a colocarse la primera en la carrera a la Final de La ruleta de la suerte

Maca se ha convertido en la prueba fehaciente de cómo puede cambiar la suerte en cualquier momento.

Susana Díaz
ELECCIONES ANDALUCÍA

¿Por qué no coincide Susana Díaz con Montero en la campaña de Andalucía? La expresidenta andaluza responde

La senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía está participando en algunos actos de campaña, pero en ninguno de ellos coincide con la candidata del PSOE andaluz, María Jesús Montero. Hoy Susana Díaz explica las razones en Espejo Público.

Luis Fonsi en La Voz Kids

Luis Fonsi indignado en La Voz Kids: "Esto no se hace, 23 años de amistad por la ventana"

La decepción invade a Maca tras equivocarse al resolver el panel

La decepción invade a Maca tras equivocarse al resolver el panel

Serafín Giraldo, inspector de Policía

¿Son suficientes 5 metros de alejamiento? La polémica medida cautelar entre tres presuntos agresores sexuales y su víctima menor de edad

Publicidad