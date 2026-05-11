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Juanma Moreno apuntala una posible mayoría absoluta en Andalucía, según los sondeos

Los últimos sondeos antes de las elecciones andaluzas coinciden y dan al PP una posible mayoría absoluta. Juanma Moreno podría gobernar sin Vox. Los socialistas firmarían su mínimo histórico.

Candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno

¿Quién ganará las elecciones de Andalucía? Esto es lo que dicen los sondeos | Antena3

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Raúl Marqueta
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El pasado otoño, el PP perfiló junto a sus barones autonómicos una estrategia para intentar desgastar al Gobierno en las urnas. La dirección nacional de los populares preparó una cascada de elecciones autonómicas de diciembre hasta hoy. Cuatro convocatorias electorales en menos de seis meses. Primero Extremadura, luego Aragón, después Castilla y León y, por último, Andalucía.

Sin elecciones generales hasta 2027, la idea de los populares era evidenciar el deterioro de Pedro Sánchez tras ocho años en Moncloa, frente a un PP mucho más fuerte. En un principio, el plan salió a medias. El Partido Popular ganaba en todas las citas electorales, con los socialistas fuera de juego, pero con Vox al alza.

El PP por encima de los 55 escaños

Castilla y León rompió esa tendencia. Los de Abascal mostraron un cierto estancamiento, pese a seguir creciendo. Y ahora, a solo unos días de las elecciones en Andalucía, los sondeos confirman esa corriente hasta el punto que podría revalidar uno de sus Gobiernos autonómicos en solitario.

Todas las encuestas que se publican este lunes dan a Juanma Moreno más de 55 escaños, los necesarios para no depender de Vox. El estudio de NC Report para La Razón, le da al popular hasta 58, tres más de los que necesitaría para mantener un ejecutivo sin los de Abascal.

El PSOE, en mínimos

Los socialistas serían segunda fuerza en Andalucía, pero muy lejos de las mayorías de otros tiempos. En una comunidad bastón del PSOE en el pasado, María Jesús Montero no conseguiría mantener los 30 escaños actuales. Los sondeos le dan entre 27 y 30.

Las últimas proyecciones muestran una ligera mejoría de Montero, pero insuficiente. El PP podría doblar prácticamente en escaños al PSOE y, además, la exvicepresidenta estaría a punto de firmar otro mínimo histórico del Partido Socialista en esa comunidad.

Vox se estanca

Los de Abascal siguen su racha positiva, pero con menos fuerza de lo esperado. La encuesta de GAD3 para ABC es la que da un mayor porcentaje de voto a Vox este próximo domingo, un 14,6%. Lo que se traduce en una media de entre 15 y 17 escaños. Unos datos que no permiten al partido que lidera Santiago Abascal lograr su objetivo, ser imprescindibles en la gobernabilidad de la región.

Vox ha podido imponer sus condiciones en Extremadura y Aragón, y la idea es hacerlo también en Castilla y León tras las andaluzas. Pero ante una posible mayoría absoluta del PP en Andalucía, la formación no tendría capacidad de imponerse, ni marcar agenda al popular Juanma Moreno.

Las izquierdas, mejoran muy ligeramente

Por último, los partidos a la izquierda del PSOE muestran una mejoría en las últimas semanas. Todas las encuestas, las últimas que se publicarán antes de las elecciones, coinciden en la subida de Por Andalucía y Adelante Andalucía. Las dos formaciones se benefician de los pobres resultados de los socialistas, pero sin subir ninguno del 8% en estimación de voto.

Por Andalucía podría lograr entre 6 y 7 escaños, según el sondeo de 40dB para El País. Es la mejor de sus proyecciones. Adelante Andalucía, la coalición formada por Izquierda Unida, Sumar y Podemos, quedaría por detrás con una media de entre 4 y 5 diputados autonómicos en el Parlamento Andalucía. En el mejor de los casos, hasta 3 más de los actuales.

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