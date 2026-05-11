El desafinado regreso de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh: "Tenía mucha presión"

El regreso deAmaia Montero a La Oreja de Van Gogh, no estuvo exento de polémica, al igual que tampoco lo ha estado su vuelta a los escenarios junto a la banda en Bilbao.

Han sido dos los conciertos en la ciudad vasca. Ambos marcados por la emoción, la nostalgia y también por la expectación, pero entre ellos ha habido alguna que otra diferencia por la crítica que se ha generado en torno al estado vocal de la cantante y los reajustes que ha debido de hacer por este motivo.

Sus seguidores más fieles la excusan, pero otros usuarios critica la actitud de Amaia durante algunos momentos de los conciertos.

"Ha vuelto con mucha presión"

Fernando Abad, productor musical, sale a su defensa explicando que volvió con mucha presión tanto emocional como técnica y también la excusa en la "enormesobreexposición" que tiene: "cada gesto suyo se analiza al milímetro".

Amaia Montero, en el primer concierto pidió disculpas por los desajustes y, de cara al segundo ya había descartado y eliminado las canciones que mas problemas le daban.

"Falta de entrenamiento vocal"

Pilar Vidal, atribuye lo ocurrido a una "falta de entrenamiento vocal" y lo compara con los deportistas. "Es una falta de entrenar un músculo porque llevaba 19 años sin cantar", explica.

"Tiene que tener en cuenta que es un proceso, ha de llevar mucho cuidado, coger seguridad y olvidarse de todo lo que ha pasado con Leire", aconseja Abad a Amaia. Al mismo tiempo que afirma sobre ella que "quiere ir rápido, pero necesita su tiempo de regeneración". "La voz va ligada al sistema nervioso", concluye

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