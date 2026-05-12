"Si no pasas por eso no llegas a valorar": Arón Piper y Marco Cáceres desevlan cómo fueron sus inicios
Los actores han contado que ambos trabajaron repartiendo flyers de discotecas.
Arón Piper y Marco Cáceres han llegado juntos a El Hormiguero para compartir una entrevista marcada por la complicidad y el buen ambiente. Ambos han hablado de sus proyectos y han dejado momentos muy cercanos y espontáneos.
En este momento, Pablo Motos ha querido saber cómo han sido sus inicios antes de ser famosos. Marco ha confesado que trabajó como lavaplatos en Inglaterra antes de, como su compañero, dedicarse a repartir flyers y llevar gente a discotecas.
"Lo máximo que ganaba eran 60 euros y me los gastaba esa misma noche", ha dicho Arón antes de reflexionar sobre cómo cambió de chip cuando comenzó a entrar dinero en su cuenta. ¡No te lo pierdas!
