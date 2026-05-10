Pedro Sánchez defiende la respuesta del Gobierno ante la crisis del hantavirus y apela a la unidad en Andalucía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado este domingo la solidaridad demostrada por la ciudadanía canaria con los pasajeros del MV Hondius, y ha asegurado que España está respondiendo a la emergencia "con responsabilidad y eficacia".

Unas declaraciones que ha dado durante un mitin celebrado en la Línea de la Concepción, Cádiz, junto a la candidata socialista a las elecciones de Andalucía del próximo 17 de mayo, María Jesús Montero.

"España siempre cumple"

"Es un orgullo ser español porque España siempre cumple, cumple con los suyos y cumple con el resto del mundo y lo vamos a volver a hacer hoy y mañana en la isla de Tenerife", ha reconocido Sánchez, y ha afirmado que el Ejecutivo está actuando con criterios científicos, transparencia y coordinación institucional.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que situaciones como la vivida en Tenerife, demuestran la capacidad del país para afrontar crisis complejas, y ha defendido que la política debe servir para ofrecer soluciones reales a la población, poniendo como ejemplo la gestión desplegada ante la emergencia sanitaria del crucero.

Agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado

El jefe del ejecutivo ha aprovechado la ocasión para mandar un mensaje de cariño a los familiares de los dos guardias civiles muertos este viernes en el choque de dos embarcaciones, y ha manifestado su agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Sánchez también ha dedicado parte de su discurso al reciente acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar. El presidente ha celebrado que el pacto permita avanzar hacia la desaparición de la Verja fronteriza, una reivindicación histórica en la zona del Campo de Gibraltar. Además, ha reconocido el trabajo del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y ha destacado especialmente la implicación de Montero en las negociaciones.

Sánchez ha aprovechado además el acto, para cargar contra la oposición. Ha criticado al líder de Vox, Santiago Abascal, por mantener una campaña basada "en la confrontación y los insultos", y ha cuestionado la reciente visita de Isabel Díaz Ayuso a México. Además, ha acusado al presidente andaluz, Juanma Moreno, de deteriorar los servicios públicos, especialmente la sanidad.

"Recortes de la sanidad pública"

"Privatizar la sanidad se puede hacer con gritos como hace Ayuso o a la chita callando como hace Moreno Bonilla, pero al final son dos caras de la misma moneda, que es la privatización y los recortes de la sanidad pública", ha denunciado.

El presidente ha terminado su intervención haciendo un llamamiento a la movilización del electorado progresista en las elecciones andaluzas.

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