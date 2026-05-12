Lío en Palabras Cruzadas: Ana Morgade roba el turno a Álex O’Dogherty y David lo arregla

Ana Morgade ha protagonizado la gran anécdota de Palabras Cruzadas en este programa de Pasapalabra. La cómica ha provocado un pequeño lío al precipitarse con una respuesta cuando no era su turno, pero David ha logrado que la confusión fuera algo menor al completar el panel y sumar los 18 segundos en juego. Los necesitaba, especialmente tras el pleno de Javier en su duelo en La Pista.

El equipo naranja ha jugado a Palabras Cruzadas con películas de Jack Nicholson. Roberto Leal les ha dado el título salvo la última palabra, que es la que había que acertar uniendo las dos columnas. En un momento del panel, el turno era de Álex O’Dogherty. El actor ha acertado ‘Algunos hombres… buenos’ y, cuando iba a completar ‘Las brujas de…’, Ana se ha adelantado con la respuesta.

La cómica ha provocado un pequeño lío porque le ha robado el turno a su compañero, pero ya le tocaba el siguiente título y éste lo ha fallado. Afortunadamente, David ha cogido ya las riendas y ha completado el panel sin más errores. ¡Descubre cómo ha ocurrido en el vídeo!