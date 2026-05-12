Triana, condenada por el crimen de Isabel Carrasco, sobre su relación con Raquel Gago: "Ni ella ni yo hemos estado con tías"

El crimen de Isabel Carrasco, la presidenta de la Diputación de León, conmocionaba a todo el país hace doce años. Fue el 12 de mayo de 2014, cuando era asesinada a tiros en plena calle. Un asesinato por el que fueron condenadas Montserrat González como autora material, su hija Triana y la amiga de esta, Raquel Gago, como encubridoras y cómplices.

La periodista Susana Martín ha querido profundizar en el crimen doce años después, entrevistando a las mujeres condenadas desde la cárcel. Un testimonio inédito en el que Montserrat admite que no solo no se arrepiente, sino que además lo habría hecho "bien" si hubiera podido planearlo de otra forma.

Por su parte, Triana niega haber participado en el crimen, aunque asegura que no estaba dispuesta a denunciar a su madre. "Sí, creo que está mal matar, pero también creo que hay personas que no son personas", advertía Triana.

Triana, que tenía una relación muy estrecha con Raquel Gago, entonces agente de policía, cortó relación con ella tras la condena. Aunque hubo rumores de que ambas tenían una relación sentimental, esta lo niega. Según Triana, ambas pasaban mucho tiempo juntos porque compartían un "tema personal": una relación con hombres casados. "Ni ella ni yo hemos estado con tías nunca", señala.

Pese a que ya no tienen relación, Triana confiesa que sí que tiene ganas de volver a hablar con su amiga, aunque sigue guardándole cierto rencor: "Yo tampoco tengo nada que ver con el caso y mira dónde estoy...".

Doce años después del crimen de Isabel Carrasco, conocemos la versión de las asesinas de esta. Unas declaraciones que dejan entrever el móvil del crimen: la venganza.