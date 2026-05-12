Silencio absoluto de Lola Romero tras conocerse la supuesta paternidad de Omar Montes con Rocío Martín

La polémica alrededor de Omar Montes no ha dejado de crecer en los últimos días después de que Rocío Martín, empresaria y enfermera estética, haya afirmado públicamente que está esperando un hijo del cantante. Rocío incluso ha compartido imágenes de una ecografía en redes sociales y ha asegurado que el bebé es fruto de su relación con Omar.

En medio de todo el revuelo que se ha montado, Lola Romero se ha convertido en una de las figuras más buscadas estos días. La influencer y actual pareja de Omar Montes ha sido vista públicamente por primera vez después de la entrevista de Rocío Martín, unas declaraciones que han provocado un auténtico terremoto en el entorno del cantante.

Lola y Omar mantienen una relación desde hace años y además ya tienen un hijo en común, por lo que las palabras de Rocío Martín han generado todavía más expectación alrededor de la situación sentimental de la pareja.

Lola Romero y Omar Montes en los Latin Grammy 2023 | Gtres

Las cámaras han captado a Lola saliendo en coche de la casa familiar mientras varios reporteros intentaban preguntarle cómo está viviendo toda esta situación y si había podido escuchar las palabras de Rocío Martín. Sin embargo, ha preferido mantenerse completamente al margen y no pronunciarse sobre la polémica.

Muy seria y aparentemente incómoda, Lola ha evitado responder en todo momento a cuestiones relacionadas con el supuesto embarazo y con las informaciones que apuntan a una complicada situación sentimental con Omar Montes. "Os podéis quitar por favor, tengo que salir". Poco después, ha añadido un breve "Por favor, lo siento, tengo que salir" mientras intentaba marcharse en coche.

Por el momento, ni Lola Romero ni Omar Montes han querido pronunciarse públicamente sobre las declaraciones de Rocío Martín, que asegura estar embarazada del artista y haber mantenido una relación con él durante bastante tiempo.