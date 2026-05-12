LeBron James: "No sé qué me depara el futuro ahora mismo"

¿El final del LeBron James en la NBA? El mítico jugador de Akron (Ohio) y máximo anotador de la historia de la NBA dejó anoche su futuro en el aire tras la eliminación ante Oklahoma City Thunder en las semifinales de la Conferencia Oeste. A sus 41 años, King James será agente libre y admite que "no sé qué me depara el futuro ahora mismo".

"No sé, está demasiado fresco. Después de la derrota no sé qué me depara el futuro ahora mismo, es lo que dije el año pasado cuando perdimos. Estaré con mi familia y, cuando llegue el momento, decidiré qué haré", reconoció LeBron James.

"Nunca fui tercera opción en mi vida, poder brillar en ese rol fue muy bueno para mí a estas alturas de mi carrera", admitió sobre su nuevo rol en Los Lakers.

Nadie sabe si LeBron James decidirá seguir en los Lakers o quizás opte por un regreso a los Cleveland Cavaliers, con los que fue campeón en 2016, o de los Golden State Warriors como posibles destinos. Son dos opciones ue los medios estadounidenses han barajado en las últimas semanas.

Redick y el futuro de Lebron: "Ni lo pensé y..."

JJ Redick, técnico de Los Ángeles, aseguró anoche que todavía no ha meditado sobre el futuro de LeBron James, que acaba este año su contrato de 104 millones con la franquicia angelina, después de la derrota sufrida contra los Oklahoma City Thunder que puso fin a la campaña de los de púrpura y oro.

"Ni lo pensé y veremos la 'offseason' en la 'offseason', que será en los próximos dos meses", explicó Redick.

"Cuando la temporada termina siempre hay muchas emociones, sin duda me siento agradecido por nuestros jugadores, los Lakers, nuestros aficionados. Pudimos rendirnos, no lo hicimos. Nuestros aficionados fueron fantásticos esta noche. Agradecido", señaló el entrenador de Los Lakers.

"Queremos ganar un campeonato y no somos lo suficientemente buenos ahora. Para eso servirán los próximos dos meses", concluyó JJ Redick.