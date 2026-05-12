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Mejores momentos | 12 de mayo

Una broma que iba en serio: Javier firma un pleno inesperado en La Pista con su “especialidad”

Aunque David ha sido más rápido con el pulsador, ha sido incapaz de recordar la letra de ‘Tenía tanto que darte”. Además, todos querían escuchar cantar a Javier.

Una broma que iba en serio: Javier firma un pleno inesperado en La Pista con su “especialidad”

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Alberto Mendo
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Roberto Leal ha recordado uno de los alicientes que tiene el duelo de La Pista entre los actuales concursantes de Pasapalabra. “Si te la sabes, saca ese tenor que llevas dentro”, le ha pedido a Javier. El madrileño lleva varias tardes sin la oportunidad adecuada para cantar, y eso que en el pasado programa la canción parecía propicia y ganó. Sin embargo, un vacile del presentador desencadenó un ataque de risa general.

El vacile de Roberto Leal a Javier que provoca un ataque de risa en pleno Pasapalabra

En esta ocasión, la canción les ha hecho viajar a los concursantes al año 2008. “Es mi especialidad”, ha bromeado Javier. O eso parecía, porque la victoria ha terminado siendo suya. Ha tenido que esperar a que David se diera por vencido, incapaz de pasar de la melodía tras escuchar el primer fragmento.

Al barcelonés se le ha resistido la letra y Javier ha aprovechado el rebote “como un tiburón”. Esta vez ha cantado junto con el propio David, los invitados y el público porque todos se sabían ‘Tenía tanto que darte’, de Nena Daconte. “Te dije que 2008 era mi especialidad”, le ha recordado el madrileño a Roberto tras firmar este pleno. ¡Revívelo en el vídeo!

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