Juanma Moreno roza la mayoría absoluta y el PSOE se hunde con su peor resultado de la historia en Andalucía, según el CIS andaluz

A menos de dos semanas de las elecciones de Andalucía, este martes el barómeto del CENTRA ha publicado los resultados del CIS de la región andaluza que otorgan a Juanma Moreno como el ganador del próximo 17M.

El líder popular se situaría como primera fuera consiguiendo el 42,4% de los votos, entre 53 y 56 escaños, lo que genera incertidumbre ya que peligra la mayoría absoluta (55) para gobernar en solitario .

El PP pierde

En el lado contrario, el PSOE se sitúa como segunda fuerza. María Jesús Montero obtendría el 20,1% de los votos. La exvicepresidenta primera consolidaría una distancia de 22 puntos respecto al PP.

Los socialistas obtendrían el peor resultado en la región andaluza, entre 25 y 27 escaños. En las anteriores elecciones fue el PSOE de Juan Espada, quien con 30 sillones en el Parlamento, obtuvo los comicios más bajos de la historia del partido en Andalucía.

Vox tercera fuerza

Mientras que Vox, con el 14,4% de los votos, se mantendría como tercera fuerza. No varía mucho respecto a las de 2022, pero el barómeto le otorga entre 17 y 19 escaños.

El partido Por Andalucía, con Antonio Maíllo a la cabeza, conseguiría entre 4 y 7 escaños, con el 7,9% de lo votos. Y Adelante Andalucía sería el partido menos votado, con cinco diputados en el parlamento obteniendo el 6,9% de los votos.

Sin embargo, a pesar de ser los partidos menos votados, mejoran sus resultados respecto a las anteriores. El PP de Juanma Moreno sería la primera fuerza en las ocho provincias andaluzas. En segunda posición se sitúa el PSOE, aunque lo superaría Vox en Almería.

El mejor valorado

Por otro lado, la encuesta también refleja que Moreno es el más conocido entre los encuestados con el 97,2%, además del mejor valorado, un 5,49/10, así como el preferido como presidente por el 49,6% de los andaluces.

Mientras que Montero obtiene una valoración de 3,77 sobre 10, la más baja, por debajo de Maíllo situándolo al borde del aprobado con un 4,97/10.

Casi un punto por debajo estaría el líder de Vox con un 3,78. Y el mejor valorado de todos es el de Adelante Andalucía con un 6,07.

La encuesta llega un día después del debate electoral entre los cinco candidatos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.