Miguel Lago y su monólogo sobre la actualidad: una réplica del Titanic, denuncias vecinales y... ¡una cabra en un quinto!

Miguel Lago vuelve a la carga con su sección: el 'Lago' bueno de las cosas. El humorista nos trae las últimas noticias e intenta sacarle el lado bueno hasta a las historias más insólitas.

En su monólogo, Miguel Lago nos saca una sonrisa repasando titulares que aunque parezcan increíbles, son ciertos. Por ejemplo, nos cuenta cómo triunfa una réplica del Titanic que llevará el mismo recorrido... aunque tratando de llegar al final.

La risa se convierte en el arma perfecta de Miguel Lago para combatir los tiempos que corren. ¡No te pierdas su divertido monólogo en el vídeo de arriba!