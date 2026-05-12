Carolina Marín revela su futuro tras retirarse

Carolina Marín ha compartido en El Hormiguero cómo afronta su vida tras dejar el bádminton profesional. La deportista reconoce que sentía cierto miedo ante este cambio, pero mantiene su vínculo con el ejercicio físico.

Durante la entrevista, la onubense dejó caer que no descarta convertirse en entrenadora en el futuro, mientras insiste en que seguirá activa porque el deporte sigue siendo una parte esencial de su vida.