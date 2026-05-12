Esta noche, en En tierra lejana: Kaya se enfrenta a todos para impedir que Zerrin se case

Kaya llega fuera de sí, gritando con una rabia que le sale del alma: “¡Desgraciados! ¡Dad la cara y salid!”. Nadie puede pararlo mientras empieza a romper el coche de Sedat a golpes, destrozando los cristales y la carrocería. Para Kaya, es una humillación insoportable que su familia acepte a ese hombre después de que él mismo disparara a Zerrin.

Cihan tiene que intervenir a la fuerza para que la cosa no pase a mayores. Entre gritos y amenazas, deja claro que no se va a quedar de brazos cruzados: “¡La boda arderá!”. El hermano de Cihan está desesperado porque sabe que, si no actúa ahora, perderá a Zerrin para siempre.

Esta noche, Kaya deja claro que no piensa quedarse de brazos cruzados viendo cómo le roban a la mujer que quiere. A las 23 horas en Antena 3. Disponible también en atresplayer.