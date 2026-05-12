Los pinchazos telefónicos de Antonio Tejado y María del Monte: "Es asombrosa la frialdad con la que trata el tema"

2 años y 9 meses después de lo ocurrido, han salido a la luz nuevas conversaciones entre Antonio Tejado y María del Monte. Estas llamadas se producían días después del robo en casa de la cantante del que se acusa a su sobrino.

La Guardia Civil sostiene que estos audios refuerzan los indicios contra Antonio Tejado y parece que serán utilizados en su contra durante el juicio que se iniciará el 19 de abril de 2027.

"La policía no va a recuperar un carajo"

A los colaboradores de 'Más Espejo' les llama la atención la "asombrosa frialdad" que mantiene Antonio Tejado ante la situación que le relata su tía, a la que se le percibe nerviosa. "La policía no va a recuperar un carajo, hazme caso y afronta la realidad", decía entre otras cosas Tejado.

El sobrino de la cantante no fue detenido hasta el 9 de febrero de 2024. Es decir, seis meses después del robo en Gines (Sevilla). Durante todo ese tiempo, estuvo en contacto con su tía y esta no tenía ninguna sospecha en él.

María del Monte no sospechaba de su sobrino

De esta cronología, Gema López resalta lo "manipulador" que es Antonio Tejado para subrayar que María del Monte "no sabía nada". "Él va más allá", dice la periodista.

De estas conversaciones, Lorena Vázquez destaca los comentarios "detallados" que hace el acusado. "En la filtración de este audio, a la policía le sorprende que Antonio conozca tantos detalles como si fuera un ladrón más", añade.

"La familia está rota", concluye Vázquez. Una idea que suscribe Gema López destacando la buena relación que ha tenido siempre María del Monte con la madre de Tejado.

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