Claves del Comité Federal de 2016
Soraya Rodríguez revela los detalles del Comité Federal del PSOE: "Pedro Sánchez intentó que no se votara porque sabía que perdía"
La exportavoz del PSOE relata en Espejo Público las once horas y media de tensión en Ferraz y asegura que Sánchez trató de hacer una votación "escondiendo una urna y sin censo".
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Soraya Rodríguez ha recordado en Espejo Público los detalles de la jornada en la que Pedro Sánchez terminó dejando la secretaría general del PSOE. Según su testimonio, aquel encuentro "duró once horas y media y podría haber durado dos horas" si se hubiera aceptado desde el principio la realidad de la Ejecutiva y la creación de una gestora.
El intento de evitar la votación
La exportavoz del PSOE en el Congreso sostiene que, en aquel momento, Sánchez ya no contaba con el respaldo legal del partido. "No había ya una Ejecutiva ni un secretario general legítimo, puesto que le había dimitido la mitad más uno de sus miembros", explica. Según su relato, Sánchez era consciente de su debilidad numérica y por ello trató de bloquear el proceso: "Intentó que no se votara por todos los medios, porque sabía que perdía e intentó trasladar el comité, ponerle otra fecha".
Ante la voluntad de los presentes de no abandonar el edificio sin que se cumplieran los estatutos, la situación se tensó. Rodríguez afirma que el entonces secretario general "intentó hacer una votaciónsin ninguna garantía, es decir, escondiendo una urna, sin censo", en referencia a los momentos de mayor caos que se vivieron en la sede de Ferraz.
Una derrota en las urnas
Cuenta que tras los incidentes con la urna y las acusaciones de "pucherazo", finalmente se produjo un receso y se procedió a votar de forma reglamentaria. Soraya Rodríguez cree que la salida de Sánchez no fue una decisión personal tomada de antemano, sino la consecuencia de una derrota en las urnas del partido: "Perdió la votación, hizo un discurso en el que parecía que estaba haciendo un acto de renuncia, pero no, él ya había perdido".
La exdirigente socialista concluye que el desenlace fue fruto de una doble pérdida de apoyo interno: "Perdió la mayoría de su Ejecutiva y luego perdió la mayoría del Comité Federal".
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