Fernando Clavijo, tras la crisis del desembarco del crucero en Canarias: "Se bajaron infectados con el virus, al menos dos"

El comienzo del operativo de desembarco y evacuación se iniciaba el domingo con el director general del a Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, la ministra de Sanidad, Mónica García, el ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska y el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, presentes a pie de puerto, compareciendo ante los medios. No había representantes del gobierno autonómico y Mónica García reprochaba a Clavijo su ausencia.

La noche del sábado, ante la inminente llegada del crucero MV Hondius al puerto tinerfeño de Granadilla de Abona, las tensiones entre el Gobierno Canario -que preside Fernando Clavijo- y el Ejecutivo central hacían saltar por los aires su relación y terminaban las conversaciones entre ambas administraciones. El presidente canario denunciaba falta de información desde Madrid, que por su parte negaba tales afirmaciones. Las fricciones en esta crisis del hantavirus se iban sucediendo con las horas, con la negativa de Clavijo a dar luz verde a la llegada del barco. Respondía negativamente a la petición del Gobierno de autorizar su llegada, alegando no tener el mando del operativo.

"Si el operativo es tuyo, tú lo autorizas", sentenciaba Clavijo.

"Estuvimos en todo momento"

"El Gobierno de Canarias estaba donde el Gobierno de España quiso que estuviésemos", afirmaba Clavijo, que aseguraba que se encontraba "localizable y a disposición" de las indicaciones que pudieran recibir al respecto de las responsabilidades de los organismos canarios. Descartaba su presencia en la comparecencia por sentir que no haría más que figurar: "Aquello no es un plató, no es un reality".

Insistía Clavijo en la idea que han mantenido desde su gabinete respecto a la gestión de esta crisis, sobre que el destino de desembarco debía ser Países Bajos. También explicaba que plantearon varias medidas a las autoridades centrales, que éstas descartaron.

Uno de los puntos en los que asegura Clavijo que más han insistido al Gobierno de la Nación es que el crucero permaneciera "el menor tiempo posible" atracado en la dársena del puerto de Granadilla de Abona. Otro era que se les realizaran los test PCR antes de desembarcar, que a la vista de los acontecimientos habría sido lo correcto.

Dos infectados en Canarias

Clavijo mostraba preocupación por los riesgos que implica esta situación, en especial tras conocer que dos de los pasajeros evacuados, en principio asintomáticos, han dado positivo por hantavirus en sus respectivos viajes de vuelta a casa. Ponía en duda el procedimiento seguido: "Se bajaron pasajeros infectados con el virus, al menos dos que ya sepamos".

Insistía que el objetivo y deber de su Gobierno era el de garantizar el éxito del operativo priorizando la seguridad de la población canaria y así garantiza que han actuado y trabajado.

Ante las acusaciones que ha recibido Clavijo de informarse rápidamente con la IA, sobre la propagación del virus, resta importancia a lo ocurrido, asegurando que "han querido llevar al absurdo" una conversación privada con Mónica García que trascendía a la opinión pública.

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