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Estafa

Charo, estafada en la Primera Comunión de su hija: "Cuando llegamos a la finca, era un salón totalmente vacío"

No solo le estafaron 2.000 euros en un catering que nunca llegó, sino que también empañaron para siempre el día de la Primera Comunión.

Estafada

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Charo ha sido víctima de una estafa insólita: un hombre que ha estafado a varias personas con un catering de eventos, concretamente de Comuniones. Esta contrató un catering de 2.000 euros que nunca llegó.

El presunto estafador iba pidiéndole dinero paulatinamente. El día antes de la Comunión de su hija, Charo quedó con el estafador, que le terminó de pedir el último importe y le explicó cómo organizarlo todo, algo que nunca le hizo sospechar.

"Cuando llegamos a la finca no había nada, era un salón totalmente vacío", afirma Charo, "intentamos contactar con él, pero apagó el teléfono". Por su parte, el organizador del catering alega que tuvo "un problema personal", pero no devuelve el dinero a sus clientes.

Al ver que el catering no iba a llegar , decidieron solventarlo comprando comida rápida. Sin embargo, no dudó en denunciarlo a la policía y en redes sociales, descubriendo que no era la única víctima.

Más allá del dinero, Charo confiesa que lo que más le molesta es que esta estafa haya empañado el día de la Comunión de su hija. ¿Logrará recuperar su dinero?

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