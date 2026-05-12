Alejandro Manejo, el terapeuta de Adrián Rodríguez al que la adicción le robó la infancia: "Era un demonio en contra de mis padres"

Alejandro Manejo es conocido como el terapeuta de Adrián Rodríguez, el actor de Física o Química que confesó haber caído en la oscuridad de las adicciones. Sin embargo, tras Alejandro Manejo también hay una conmovedora historia que de superación, pero que generó mucho dolor en su madre, Ana Mari.

Según nos cuenta su madre, Alejandro siempre fue un buen chico, hasta que con 13 años algo cambió. Comenzó a mentirles, a llegar tarde a casa y a tener malas compañías. Fue entonces cuando, tras hacerle una prueba de drogas, vino el primer positivo en cocaína.

A partir de entonces, se sucedieron años de dolor, mentiras e, incluso, agresiones. "Llegó a agredirnos para que le diésemos dinero, pero yo nunca dejé de luchar por él", afirma Ana Mari.

Ana Mari nunca se rindió, pese a que vio a su hijo en el punto más bajo de su vida. Un terapeuta les recomendó echarle de casa para que tocara fondo y Alejandro llegó a desaparecer 6 meses en la calle

Fue entonces cuando Alejandro abrió los ojos e ingresó en un centro de desintoxicación, entendiendo por primera vez lo que le ocurría. "Yo no era consciente del dolor de mis padres, era como un demonio en contra de mis padres", señala Alejandro.

Sus padres llegaron a invertir más de 800.000 euros en sus tratamientos, aunque aseguran que todo valió la pena para salvarle. "Mis lágrimas se transformaron en alegría", confiesa Ana Mari.

Hoy, Alejandro ha dejado atrás las adicciones y ha montado su propia clínica para ayudar a aquellos que, como él, se perdieron. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!