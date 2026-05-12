Javier recupera su instinto en El Rosco: arrasa a David en su tarde más errática en Pasapalabra

Javier y David han intercambiado sus papeles de los programas anteriores. El madrileño ha traspasado sus dudas a su rival y ha recuperado su instinto en El Rosco, de la misma manera que el barcelonés ha vivido su tarde más errática después de una gran racha con el color naranja en Pasapalabra.

El contraste entre ambos ha sido evidente conforme avanzaba la prueba. Mientras Javier gestionaba bien los tiempos y evitaba riesgos innecesarios, David entraba en una dinámica poco habitual, acumulando dudas y un error en la J que amenazaba con lastrarle en el resto del duelo. De hecho, así ha ocurrido porque ha sido incapaz de encontrar continuidad en un Rosco que se le fue complicando letra a letra ante el empuje de su rival.

Javier, decidido y con ritmo, ha ido enlazando respuestas con fluidez hasta alcanzar las 23 letras en verde, una cifra que le ha devuelto a su mejor versión. Cada palabra correcta reforzaba su confianza y trasladaba la presión a David, que aún estaba con sólo 8 aciertos y por la Q de la primera vuelta. Con todo, el barcelonés ha ido recortando distancias hasta llegar a los 21 aciertos. Sin embargo, no le ha sido posible completar la remontada. ¡Revive este intenso duelo en el vídeo!