Paris Jackson insinúa que la "clonaron" de su madre en medio de nuevas acusaciones contra Michael Jackson

Paris Jackson, la hija de Michael Jackson, ha vuelto a agitar las redes sociales con motivo del Día de la Madre en Estados Unidos.

La modelo y cantante de 28 años ha compartido un homenaje para Debbie Rowe utilizando una frase que ha dado mucho que hablar: "Feliz día de la madre a la señora que usaron como molde durante el proceso de clonación".

Paris Jackson vía Instagram stories | Instagram Paris Jackson

Acompañando este texto, Paris publicó fotografías donde el asombroso parecido físico entre ambas (ojos azules y pelo rubio ceniza) salta a la vista.

Este comentario no es sólo una broma sobre su físico, sino que parece apuntar directamente al inusual método por el cual fue concebida. Cabe recordar que Debbie Rowe, quien trabajaba como asistente en la clínica dermatológica a la que asistía Michael Jackson, se casó con el cantante en 1996 cuando ya estaba embarazada de seis meses.

Tras el nacimiento de Paris y su hermano Prince, la pareja se divorció y Rowe renunció a la custodia total de los niños. Ella declaró que simplemente fue un "molde" para cumplir el deseo del artista de ser padre.

Aunque Michael Jackson siempre sostuvo que era el padre biológico, las dudas sobre la concepción mediante inseminación artificial y el posible uso de donantes externos han perseguido siempre a la familia.

De hecho, tras la muerte del cantante en 2009, los hijos quedaron bajo la custodia de su abuela, y Paris no inició una relación cercana con Rowe hasta los 15 años: "Cuando mi madre llegó a mi vida, ya no se trataba de una relación 'mamá'. Era más bien una relación adulta", declara actualmente la modelo.

Michael Jackson junto a Debbie Rowe | Gtres

Este acercamiento a su madre biológica coincide con un distanciamiento público de la figura de su padre en la gran pantalla. Paris se ha desmarcado del biopic oficial de Michael Jackson, en el cual su hermano Prince ejerce como productor ejecutivo, alegando que la película está "muy edulcorada" y que omite los aspectos más turbios del cantante.

Con este nuevo gesto, Paris parece dispuesta a querer contar su propia historia, lejos de la narrativa oficial, mientras el mundo recuerda la larga lista de todas las acusaciones de abuso contra Michael Jackson a través de los años.