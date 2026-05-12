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Benjamín López, tras el anuncio de elecciones de Florentino Pérez en el Real Madrid: "Confía en que los socios vuelvan a respaldarle"

El presidente del Real Madrid ha convocado una rueda de prensa de urgencia. Este ha afirmado que "no va a dimitir", pero que ha iniciado el procedimiento para convocar elecciones de la junta directiva del club.

Benjamín López

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El Real Madrid atraviesa uno de los momentos más convulsos de su historia. Tras la derrota contra el Barça el pasado domingo, que terminaba de poner el broche a dos años consecutivos sin títulos, el presiente del club, Florentino Pérez, convoca elecciones en la junta directiva.

"Lamento decirles que no voy a dimitir", ha advertido Florentino Pérez en una rueda de prensa convocada de urgencia. En su lugar, el presidente del Real Madrid anuncia que ha pedido que se inicie el proceso electoral para convocar elecciones a la junta directiva del club, a las que volverá a presentarse.

Pese a la inquietud entre los seguidores del club, Florentino Pérez parece seguro de que continuará en la presidencia. "Convoca elecciones en el peor momento posible", advierte el periodista Benjamín López, "confía en el que los socios vuelvan a respaldarle, a pesar de que la situación deportiva no es buena".

Los datos de los últimos años podrían poner en peligro la presidencia de Florentino Pérez en el club merengue, aunque este parece convencido de su continuidad. ¿Volverá Florentino Pérez a ganarse la confianza de los socios del club?

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