¿Quién ganará Tu cara me suena 13? Esta es la porra de los concursantes

Tu cara me suena 13 está a punto de llegar a su fin. J Kbello, María Parrado, Cristina Castaño, Martín Savi y Paula Koops son los cinco finalistas de esta edición y uno de ellos se alzará con el triunfo este viernes.

Al inicio de esta experiencia, les pedimos a los concursantes que apuntasen en un papel el nombre de la persona que pensaban que ganaría la edición y, a unos días de la final, nos han develado su apuesta.

La mayoría la han mantenido, aunque uno de ellos se ha atrevido a cambiar de nombre. María Parrado, J Kbello y Cristina Castaño son las apuestas que han sonado. ¡Descubre la porra de cada uno en el vídeo de arriba!

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