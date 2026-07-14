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Capítulo 603

Gabriel se cobra su favor a Tasio como venganza contra Damián: “Quiero perfumes más baratos”

El director de la fábrica pone contra las cuerdas al De la Reina tras ayudarle a contratar a Paula como dependienta.

Gabriel cobra su favor a Tasio y exige reformular los perfumes clásicos como venganza contra Damián: “Quiero perfumes más baratos”

Gabriel cobra su favor a Tasio y exige reformular los perfumes clásicos como venganza contra Damián: “Quiero perfumes más baratos”

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Como ya advertía Damián, tarde o temprano Gabriel iba a querer cobrarse el favor que Tasio le debe por reubicar a Paula en la tienda, ¡y así ha sido! El director de la fábrica ha esperado el momento oportuno para pedirle ayuda a su primo, tras la discusión con Damián en la fiesta.

El director de la fábrica no ha dudado en exigirle a su primo que reformule los perfumes más clásicos de la perfumera, aquellos que fueron creados por Gervasio, Luis o Damián.

La excusa de Gabriel es que quiere perfumes más baratos, pero la realidad es que todo forma parte de su venganza contra el patriarca de los De la Reina.

Sin embargo, Tasio se ha negado a ayudarlo. La idea de bajar la calidad de los perfumes más emblemáticos de la marca no es algo que esté dispuesto a hacer, y le ha dejado claro a Gabriel que no jugará con el legado de su familia.

Sabemos que Gabriel no se rinde tan fácilmente… ¿Terminará el hijo de Damián acatando las órdenes del director?

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Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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