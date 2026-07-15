Manu Sánchez: "Yo pertenezco a esa generación que pensaba que se iba a morir sin ver a España ganar un Mundial"

España nos ha regalado el pase a la final del Mundial tras derrotar a Francia por dos goles a cero. Está aún por ver si la final la jugará contra Argentina o Inglaterra. Una incógnita que resolveremos este miércoles tras el cruce entre ambas selecciones.

Manu Sánchez, presentador y director de Noticias de la Mañana, ha analizado en 'Espejo Público' cómo vio el encuentro. Con pocas horas de sueño después de presentar el informativo matinal de Antena 3 Noticias, Manu Sánchez confiesa que se encontraba en el grupo de quienes tenían poca fe en la victoria: "porque somos algo victimistas". "Los propios jugadores eran quienes más creían en su propia victoria. Esta generación ha cambiado mucho", señala.

El presentador reconoce que pertenece a la generación que pensaba que no iba a vivir para ver a España ganar un Mundial. Señala que esa generación de futbolistas históricamente caía casi siempre en cuartos. A esa selección les era muy difícil superar esa barrera.

"La clave era pasar la barrera de cuartos"

"Cada vez que hemos pasado a cuartos, donde hemos sufrido, cuando hemos jugado semifinales de grandes competiciones hemos resuelto bastante bien", contaba.

Manu Sánchez prefiere que la final la juguemos contra Argentina. "Es un partido que llevamos muchos años esperando, es quizá el más esperado. Inglaterra tiene una estrella, y busca la segunda como nosotros... pero esa relación que tenemos con Argentina, la cantidad de argentinos jugadores y entrenadores que hay en nuestro país".

Destaca la calidad del juego y determina que el encuentro contra Francia es el mejor partido que ha jugado España en el Mundial. "Pedri no fue titular, ni Lamine Yamal está en su mejor versión, pero no hablamos de futbolistas sino de equipo".

Valoró especialmente el juego de 'Rodri': "todo funcionó como una máquina perfecta", mantiene.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.