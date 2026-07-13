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Albares exige a Feijóo desautorizar a Rajoy por su mensaje "racista y xenófobo" tras su crónica del mundial

El expresidente se refirió a la selección francesa como "una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses".

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Pablo Caminero
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Tras cada partido de la selección española en este mundial, Mariano Rajoy escribe una crónica analizando, desde su punto de vista, lo ocurrido en el campo. Tras el España contra Bélgica, que terminó con victoria española, quiso acordarse de la derrota frente al mismo rival en el mundial de 1986. Posteriormente, y a modo de previa, dedicó unas palabras a la selección francesa, a la que se refirió como "una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses".

Son esas palabras las que han desatado la polémica y provocado la respuesta tanto del gobierno francés como del español. Por parte del francés, el ministro del Interior, Lauren Núñez, tachó las declaraciones "absolutamente inaceptables". La Embajada francesa en España, por su parte, lanzó un tuit en el que defendía que "todos los jugadores de la selección francesa son franceses. De los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Los 3 que nacieron en el exterior son franceses también".

Críticas también del gobierno de Pedro Sánchez

Por parte del gobierno español, el presidente, Pedro Sánchez, se refirió también a través de sus redes sociales a las palabras de Rajoy. Defendió que "España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas".

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares también ha hablado sobre la crónica del expresidente y ha pedido a Alberto Núñez Feijóo que le desautorice por unas palabras que ha tachado de "absolutamente intolerables".

"Yo entiendo que uno no sepa hablar idiomas", dijo, "pero hay un idioma que todo el mundo tiene que entender, es el idioma de la vecindad, es el idioma de la amistad, es el idioma de los grandes socios, como son Francia, como Marruecos, como es Argelia, como los pueblos hermanos, como es México".

El ministro dice que ya ha hablado por teléfono con su homólogo francés y que lo volverá a hacer en su próximo encuentro en Bruselas.

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