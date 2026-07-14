La princesa Mette-Marit recibe el alta tras un trasplante de pulmón y agradece haber recibido "el regalo de la vida"

Mette-Marit ha recibido el alta hospitalaria después de permanecer ingresada durante varias semanas tras el trasplante de pulmón al que fue sometida el pasado 17 de junio para tratar la fibrosis pulmonar crónica que padece desde 2018 y que había empeorado notablemente en los últimos meses.

Ha sido la propia Casa Real la que ha confirmado la noticia mediante un comunicado en el que también se incluyen las primeras palabras de la princesa desde la intervención: "Estoy profundamente agradecida. En primer lugar, quisiera agradecer a todos los que optan por la donación de órganos. Me han dado el regalo de la vida y las palabras no alcanzan para describir lo humildemente agradecida que me siento".

Mette-Marit con oxígeno | Gtres

La mujer del príncipe Haakon también ha querido mostrar su agradecimiento a su familia y al equipo médico que la ha acompañado durante este complicado proceso, además de dedicar unas emotivas palabras a todas las personas que conviven con la fibrosis pulmonar: "No pasa un día sin que piense lo fuertes que son", ha asegurado, reconociendo el apoyo que ha recibido de los noruegos durante estos meses.

Aunque el alta supone un importante paso adelante, la recuperación acaba de comenzar. Según ha explicado el Hospital Nacional de Oslo, Mette-Marit afrontará ahora un periodo de al menos seis meses de rehabilitación y seguimiento médico intensivo para controlar posibles complicaciones como el rechazo del órgano o infecciones. Si la evolución continúa siendo favorable, no será hasta aproximadamente dentro de un año cuando entre en una fase más estable.

Por el momento, no está previsto que la princesa retome su agenda institucional. Será el príncipe Haakon quien continúe representando a la Corona mientras compatibiliza sus compromisos oficiales con el cuidado de su esposa, que inicia ahora una nueva etapa marcada por la recuperación y la esperanza.