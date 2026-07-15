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El viudo de Olivia Vàlere, Philippe Roger, habla sobre su nuevo amor 58 años más joven que él: "Hay parecidos"

El viudo de Olivia Vàlere, Philippe Roger, ha vuelto a enamorarse después de perder a su gran amor el pasado junio de 2022. Cuatro años después recupera la ilusión con una joven brasileña de 26 años.

Jasmin y Filip

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Han pasado cuatro años desde el fallecimiento de Olivia Vàlere, quien murió el 9 de junio de 2022 a los 75 años a causa de un cáncer de estómago. La empresaria, fundadora del icónico imperio del ocio nocturno de Marbella en los años 80, dejó viudo a su marido, Philippe Roger, tras casi cuatro décadas de matrimonio.

Aunque el abogado francés sigue emocionándose cada vez que recuerda a Olivia, ha decidido volver a abrir su corazón. Philippe ha presentado públicamente a su nueva pareja, Jasmine, una joven brasileña 58 años menor que él.

Olivia siempre bromeaba con que a su marido le gustaban "las chicas jovencitas". Jasmine ha contado que ambos se conocieron durante una cena íntima gracias a un amigo en común. Desde el primer momento, asegura que Philippe le pareció un hombre "cautivador" y reconoce que "es imposible no enamorarse de él". Por su parte, el abogado afirma que el amor siempre ha sido uno de los grandes motores de su vida.

La joven también ha revelado que Philippe estuvo a su lado en un momento especialmente delicado de su vida, el apoyo que necesitaba en su corazón, explica. Ambos coinciden en que su relación nació cuando los dos atravesaban etapas complicadas. Philippe recuerda que la muerte de Olivia supuso un enorme dolor para toda la familia tras 39 años de matrimonio.

"Tengo algo especial en mi vida después de todo lo malo que he pasado", asegura el abogado. Sobre Jasmine destaca que "es una mujer muy inteligente y muy abierta". Aunque evita establecer comparaciones con su difunta esposa, reconoce que "hay parecidos" entre ambas.

La pareja parece sentirse como dos almas gemelas. No solo conviven bajo el mismo techo, sino que también comparten viajes y numerosos planes juntos. Mientras tanto, Jasmine está centrada en desarrollar su carrera en el mundo de la moda, donde ejerce como modelo de sus propios diseños, y Philippe la apoya plenamente para ayudarla a hacerse un hueco en el sector.

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