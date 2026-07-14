Inusual pinchazo de Javier en el ¿Dónde Están?... y segundada para David

Tanto Javier como David mantienen una estadística prácticamente impecable en el ¿Dónde Están?, pero de vez en cuando surgen excepciones que, por inusuales, son noticia. Ha habido pinchazo en este programa de Pasapalabra y lo ha protagonizado el concursante madrileño. Por lo tanto, el barcelonés, que no ha fallado, se ha llevado los veinte segundos en juego.

Le ha tocado al equipo naranja empezar la prueba y Roberto Leal le ha dado a elegir a Javier entre dos deportes: se ha quedado con tenis, dejando pádel para su rival. Sin embargo, el panel escondía una pequeña trampa: los números no ocultaban términos relacionados, sino aficiones y actividades que empiezan por la letra T. Este detalle siempre complica la memorización y el concursante se lo ha dicho después a sus invitados, Manu Baqueiro y Eva Moral: “Era difícil”.

A David le ha tocado lo mismo pero con la letra P. El barcelonés ha sufrido también pero, casi en los últimos segundos, su técnica le ha salvado. De esta forma, ha acumulado una segundada para jugar el duelo en AlaZ. ¡Revive en el vídeo el pinchazo de Javier!

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