Javier se la juega en AlaZ para empatar con David... ¡y llegar a su programa 100 en Pasapalabra!

David y Javier han vuelto a protagonizar un duelo de máxima igualdad en AlaZ. Con el marcador extremadamente ajustado y apenas una respuesta de diferencia entre ambos, la incertidumbre se ha mantenido hasta la última respuesta. El madrileño se ha jugado el empate a 22 aciertos con su última respuesta, ya con el mérito de haber minimizado el factor tiempo tras su pinchazo en el ¿Dónde Están?.

Con una segundada, David ha hecho un buen arranque de seis aciertos y ya ha pedido letra para la G, pasando para poder pensar bien esa respuesta. Javier, pese a jugar a la inversa, ha comenzado aún mejor: con un tirón de ocho. ¡Y después se ha superado con una jugada de nueve! Ha sido el mejor turno de la prueba.

Con todo, el duelo ha transcurrido muy igualado. Ambos han terminado la primera vuelta casi a la vez y con el mismo número de aciertos: 21. David ha sacado una palabra más y se ha plantado, dejando toda la presión para su rival. El suspense ha sido total cuando Javier, para esa respuesta decisiva, descontaba cinco segundos para pedir letra adicional. ¿Una ayuda clave para empatar? De eso depende asegurar su programa 100 en Pasapalabra. ¡Dale al play!

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