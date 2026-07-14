Condenados a 48 años de cárcel los asesinos de la vizcaína Eneritz Argintxona en Panamá

La Justicia de Panamá ha condenado a 48 años de prisión a los dos hombres responsables del asesinato de Eneritz Argintxona, la joven vizcaína de Erandio que fue asesinada durante un viaje por Centroamérica en el verano de 2024. La sentencia pone fin al proceso judicial de un crimen que conmocionó tanto a Euskadi como al país centroamericano.

El tribunal ha impuesto a cada uno de los acusados una pena de 30 años de cárcel por el delito de homicidio y otros 18 años por robo agravado, al considerar probado que ambos atacaron a la joven para sustraerle sus pertenencias y que la agresión acabó causándole la muerte. La condena se sustenta en más de 50 pruebas presentadas por la Fiscalía durante el juicio oral, entre ellas declaraciones de testigos, informes periciales y diversa documentación que acreditó la participación de los dos procesados en los hechos.

El crimen se produjo el 23 de julio de 2024 en Isla Carenero, en el archipiélago panameño de Bocas del Toro, donde Eneritz Argintxona, de 30 años, disfrutaba de unas vacaciones. Según la investigación, los dos hombres la agredieron para robarle. Tres días después, el 26 de julio, su cuerpo fue hallado en una zona cercana al mar. La autopsia determinó que la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico provocado durante la agresión.

La desaparición de la joven movilizó durante días a familiares, amigos y a las autoridades de Panamá y España. Finalmente, las pruebas de ADN permitieron confirmar su identidad, mientras que la investigación policial concluyó semanas más tarde con la detención de los dos sospechosos. Con esta sentencia, la Justicia panameña da por resuelto judicialmente un caso que tuvo una gran repercusión social y mediática tanto en Panamá como en Euskadi.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.