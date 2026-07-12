Altos cargos franceses y Sánchez cargan contra Rajoy tras sus declaraciones sobre la selección francesa

A tan solo dos días de la semifinal del Mundial entre España y Francia, la polémica ha estallado. Cuando todo el mundo tendría que estar hablando de Mbappé o Lamine Yamal, se ha colado un inesperado protagonista en la previa del partido, nada menos que Mariano Rajoy.

Y es que el que fuera presidente del Gobierno de España entre 2011 y 2018 publicó un controvertido comentario en su columna de 'El debate' sobre la selección francesa.

Rajoy alababa al combinado de Deschamps, destacando su palmarés y su altísimo nivel, pero cerraba su opinión con el comentario, "eso sí, sin franceses" refiriéndose a la cantidad de jugadores de ascendencia africana que hay en la selección francesa, lo que ha indignado en el país galo.

Las reacciones institucionales por parte de Francia no se han hecho esperar.

El ministro del interior francés le contesta

"Si esa declaración es exacta, es absolutamente inaceptable. No refleja en absoluto lo que es Francia", afirmó Laurent Núñez, ministro francés en una entrevista en la televisión BMF TV.

"Francia es un país diverso donde todo el mundo puede desarrollarse, hay una Francia, simplemente, que es una República en la que todo el mundo debe poder encontrar su lugar".

"Creo que nos alejamos de eso cuando se trata de cosas como estas. No damos una imagen de esperanza a muchos jóvenes que viven en los barrios y que son ciudadanos de la república", agregó además el ministro francés.

La embajada de Francia también contesta

La Embajada de Francia en España también ha publicado un breve comunicado en el que recuerda que "de los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia".

"Sin querer entrar en una polémica, conviene recordar los hechos: todos los jugadores de la selección francesa son franceses. De los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Los 3 que nacieron en el exterior son franceses también", indicó la Embajada.

Acciones legales contra Rajoy

La ministra delegada para la Igualdad de Género y la Lucha Contra la Discriminación de Francia, Aurore Bergé, ha afirmado que "los resbalones racistas repetidos son insoportables" y ha mostrado su orgullo por la selección francesa.

"El equipo de Francia muestra lo mejor de nosotros mismos: una Francia que gana, que se atreve, que juega en equipo, que resiste en la adversidad. Un equipo que amamos y que nos enorgullece", ha subrayado

Bergé ha subrayado que "es hora de que cesen y de que el deporte vuelva a ser deporte: un lugar donde se juzga por el talento y por ningún otro criterio".

Por su parte, la ministra para los territorios de Ultramar, Naïma Moutchou, ha pedido a la Federación Francesa de Fútbol que inicia "todas las acciones legales posibles" contra las afirmaciones de Rajoy.

"A cada victoria de los Bleus, resurgen las mismas obsesiones e insultos racistas. No son 'deslizamientos'. Es un odio metódico y banalizado de Francia y de lo que es", declara en un mensaje publicado en la red social X.

Sánchez 'atiza' a Rajoy

No solo ha llegado respuesta por parte de políticos franceses. El presidente del Gobierno de España se ha sumado a las críticas contra el que un día fue su rival por ocupar Moncloa.

"Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios. España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la averguuenza con declaraciones xenófobas. Francia , nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo" ha indicado Pedro Sánchez.

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