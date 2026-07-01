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En tierra lejana | 14 de julio

“Prefiero morir”: Nare se queda de piedra al conocer quién ha sido su donante

Con toda la familia en la sala, Nare ha abierto los ojos tras la operación y se ha llevado una sorpresa al conocer quién es la persona que le ha donado el hígado.

“Prefiero morir”: Nare se queda de piedra al conocer quién ha sido su donante

“Prefiero morir”: Nare se queda de piedra al conocer quién ha sido su donante

  • [[LINK:INTERNO|||Article|||6a54acbd53f6b0e4450fb48d|||Nare, en estado grave… ¡necesita urgentemente un trasplante de hígado!]]

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Ismael Jiménez
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Al despertar de la operación, Nare se ha encontrado con toda la familia en la habitación. Todos estaban muy preocupados por ella y su salud. “Menos mal que estás bien cariño”, ha dicho Sadakat con lágrimas en los ojos.

Cihan se ha preocupado por sus dolores y Alya le ha asegurado que no se tiene por qué preocupar ya que “se pasarán”.

Inmediatamente, Nare ha recordado que no sabía quién había sido finalmente el donante que le había dado su hígado. Cihan ha tratado evitar responder a la pregunta de cualquier manera: “ya lo hablaremos”.

Finalmente, tras la insistencia de Nare, la familia le ha confesado que la persona que se había ofrecido para salvarle la vida había sido Oskan.

Al escuchar esto, Nare se ha quedado de piedra y ha soltado rápidamente el primer pensamiento que se le ha pasado por la cabeza: “Prefiero morir”. Cihan al escuchar esto le ha pedido que “lo retire antes de que se enfade”.

¿Cómo se encontrará Oskan tras el trasplante?

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