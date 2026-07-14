Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Semifinales Mundial 2026

Abdul, tío de Lamine Yamal: "Si Lamine está bien, ganamos el partido"

Horas antes de que España se dispute las semifinales del Mundial de fútbol 'Espejo Público' habla con Abdul, tío de Lamine Yamal. Nos habla de cómo se encuentra el jugador ante este encuentro decisivo.

El tío de Lamine Yamal.

Publicidad

Laura Simón
Laura Simón
Publicado:

Abdul, tío de Lamine Yamal, se muestra cauto ante el partido de semifinales del Mundial que España disputa este martes a las 21.00 horas contra Francia. Reconoce que tienen "mucho miedo" porque Francia tiene muy buen equipo, aunque sabe que España también lo tiene. "Tenemos miedo de verdad, este año Francia está muy preparada", se sincera.

"Ojalá que ganemos y todos los jugadores salgan bien parados, jueguen bien y a ver si pueden llegar a la final", destacaba. A Abdul le gustaría que la Selección "dé mucha alegría a los españoles aquí en España".

"No solo esperamos a Yamile, esperamos a todos los jugadores"

En las últimas horas ha podido hablar con su sobrino y asegura que "Lamine está bien", aunque hace una puntualización sobre el equipo. "No solo esperamos a Yamile, esperamos a todos los jugadores de la Selección española. Tienen que estar perfectos desde el portero hasta la punta".

"Si Lamine está bien ganamos el partido", destacaba. No ha dudado en mojarse pronosticando una porra sobre el resultado del partido. Abdul cree que el encuentro quedará 1-0 a favor de España.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Manuel Ruiz de Lara.

El magistrado Manuel Ruiz de Lara defiende que la nueva petición del juez Peinado es una actuación "habitual, procesalmente correcta"

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

Chimo Bayo

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, contamos con uno de los icónos de la Ruta del Bacalao: Chimo Bayo

El tío de Lamine Yamal.

Abdul, tío de Lamine Yamal: "Si Lamine está bien, ganamos el partido"

¡Qué tierno! Laura Moure destapa una letra con la tripa de embarazada

"Ha sido Zoe": Laura Moure destapa una letra con su barriga de embarazada

Jorge aprovecha la mala suerte de Reyes y se hace con un panel de 1.180 euros
Mejores momentos | 14 de julio

Jorge aprovecha la mala suerte de Reyes y se hace con un panel de 1.180 euros

“¡Ay, perdón!”: Los nervios le juegan una mala pasada a Reyes y ni siquiera el comodín le ayuda a remediar su error
Mejores momentos | 14 de julio

“¡Ay, perdón!”: Los nervios le juegan una mala pasada a Reyes y ni siquiera el comodín le ayuda a remediar su error

Polémica oposiciones
OPOSICIONES

Indignación por el alto número de suspensos por graves faltas de ortografía en las oposiciones a profesores: "¡Es mentira! ¡Son los criterios!"

En las pruebas a quienes pretenden una plaza en Castilla y León y Murcia el fracaso asciende al 83 y el 63% respectivamente. Los examinados manifiestan su disconformidad con la corrección y niegan que cometieran los errores y faltas que les atribuyen. Exigen pruebas de la correcta evaluación.

El hermano de Pedro Sánchez.
Condena David Sánchez

El abogado Luis María Pardo, sobre la condena al hermano de Pedro Sánchez: "Tenemos una satisfacción máxima"

El abogado de Iustitia Europa Luis María Pardo explica cómo un cambio en la acusación popular a David Sánchez ha hecho posible su condena por un delito de prevaricación.

Aníbal Gómez, el cómico que nos ha conquistado con sus predicciones, sus ocurrencias y su voz

Aníbal Gómez, el cómico que nos ha conquistado con sus predicciones, sus ocurrencias y su voz

Manuel Ruiz de Lara.

El magistrado Manuel Ruiz de Lara defiende que la nueva petición del juez Peinado es una actuación "habitual, procesalmente correcta"

Joyas ZP

Las sospechas sobre el "error fatal" de la Agencia Tributaria y la inspección fiscal a Zapatero: "No es casual que se escape de la AEAT"

Publicidad