Abdul, tío de Lamine Yamal: "Si Lamine está bien, ganamos el partido"

Abdul, tío de Lamine Yamal, se muestra cauto ante el partido de semifinales del Mundial que España disputa este martes a las 21.00 horas contra Francia. Reconoce que tienen "mucho miedo" porque Francia tiene muy buen equipo, aunque sabe que España también lo tiene. "Tenemos miedo de verdad, este año Francia está muy preparada", se sincera.

"Ojalá que ganemos y todos los jugadores salgan bien parados, jueguen bien y a ver si pueden llegar a la final", destacaba. A Abdul le gustaría que la Selección "dé mucha alegría a los españoles aquí en España".

"No solo esperamos a Yamile, esperamos a todos los jugadores"

En las últimas horas ha podido hablar con su sobrino y asegura que "Lamine está bien", aunque hace una puntualización sobre el equipo. "No solo esperamos a Yamile, esperamos a todos los jugadores de la Selección española. Tienen que estar perfectos desde el portero hasta la punta".

"Si Lamine está bien ganamos el partido", destacaba. No ha dudado en mojarse pronosticando una porra sobre el resultado del partido. Abdul cree que el encuentro quedará 1-0 a favor de España.

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