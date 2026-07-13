Polémica por la detención del 'Joker' de Sanfermín: "Aquí se pervierte porque él lo hace todo para ganar dinero"

Autobautizado como el 'Joker' de los Sanfermines, este 'grafittero' estadounidense ha sido detenido por cometer varias infracciones en los festejos de San Fermín (Pamplona).

Se trata de un personaje que está dinamitando la fiesta cometiendo infracciones que van en contra de la ordenanza municipal. En el quinto encierro fue captado sacando el móvil para grabarse con el toro. Al llegar a la plaza se cayó y un astado se lo llevó por delante, segundos después fue detenido por la Policía.

Se enfrenta a una sanción que puede superar los 6.000 euros

El conocido como 'joker' de Snfermines ha sido detenido y ahora se enfrenta a una sanción que puede superar los 6.000 euros. En sus redes sociales dice que las noticias que se dan sobre él en España son falsas y que le están deteniendo con fines ejemplarizantes.

Rubén Amón, periodista y colaborador de 'Espejo Público' señala que el conocido como 'Joker' rompe una regla fundamental de los festejos porque contradice el espíritu colectivo del uniforme que es como se va a esa fiesta. Añade Pilar Velasco que "si mantiene el ridículo del disfraz va a ser fácil que le vuelvan a detener". "No le detienen por el disfraz, sino por grabarse en lugares prohibidos y tocar a los toros".

"Está siendo un personaje verdaderamente antipático"

Marta Urbiola, portavoz de la Policía Municipal. Explica que a este ciudadano se le ha sacado en algún momento de alguno de los actos para hacerle cumplir la ordenanza. Los agentes hacen un trabajo previo antes de los encierros y depués un trabajo posterior de visionado de las imágenes para detectar posibles infracciones como en este caso en el que las cámaras apreciaron que no solo usaba el teléfono, sino que además tocaba a las reses.

El periodista Chapu Apaolaza mantiene que gamberradas en Sanfermines ha habido todos los años y de manera constante. "Unas con más gracia y otra con muy poca". El asunto, destaca, es que aquí se pervierte porque él lo hace con ánimo de lucro para ganar dinero. "Lo que hace es pervertir la fiesta en cuanto supone disolver la identidad de que todo el mundo puede ser alguien no siendo nadie. Está siendo un personaje verdaderamente antipático para que le detengan y tener contenido para seguir monetizando".

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