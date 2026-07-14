Steven Spielberg, Laura Dern y Jeff Goldblum despiden a Sam Neill: "Siempre tendremos nuestra familia de Parque Jurásico"

Sam Neill ha dejado un enorme vacío entre quienes hicieron historia junto a él en Parque Jurásico tras su repentina e inesperada muerte a los 78 años. Steven Spielberg, director de la película original, y Laura Dern y Jeff Goldblum, sus inolvidables compañeros de reparto, han querido despedirse del actor con emotivos mensajes que reflejan el vínculo que mantuvieron durante más de tres décadas.

Spielberg, que dirigió a Neill como el doctor Alan Grant en Parque Jurásico en 1993, ha recordado la enorme diferencia que existía entre el actor y su personaje, especialmente en su relación con los niños.

Sam Neill como el Dr. Allan Grant en Parque Jurásico | Gtres

"Sam era excepcionalmente colaborativo. Para él fue todo un reto interpretar a un personaje que actuaba como si los niños fueran desordenados y olieran mal, porque era todo lo contrario al padre cariñoso que era con sus hijos. Adoré hacer todas las películas de Jurassic con él", ha expresado el cineasta a The Daily Mail.

El director también ha recordado el vínculo que Sam Neill compartió durante décadas con Laura Dern y Jeff Goldblum, con quienes formó el inolvidable trío protagonista de la película original y volvió a reunirse casi 30 años después en Jurassic World: Dominion.

"Junto a Laura Dern y Jeff Goldblum, siempre tendremos nuestra familia jurásica y Sam nunca será olvidado por nosotros ni por sus muchos millones de fans en todo el mundo", ha concluido Spielberg.

Laura Dern, que dio vida a la doctora Ellie Sattler y compartió con Neill algunas de las escenas más recordadas de la saga, también ha despedido a quien ha definido como su "querido amigo de toda la vida". La actriz ha recordado la profunda amistad que mantuvieron más allá de las cámaras y todo lo que aprendió de él durante las más de tres décadas que compartieron sus vidas.

"Sam fue mi querido amigo de toda la vida. Me mostró las profundidades de la lealtad, la protección y el amor, siempre con el humor más seco. Era un verdadero y noble caballero, envuelto en el protagonista de mis sueños. Te amaré para siempre, Dr. Alan Grant", ha escrito Dern en su despedida.

Por su parte, Jeff Goldblum también ha recurrido a sus redes sociales para recordar a su compañero. El intérprete de Ian Malcolm ha compartido varias imágenes de Parque Jurásico, incluidas fotografías junto a Neill y Laura Dern, y ha acompañado el homenaje con unas breves pero emotivas palabras: "La próxima gran aventura comienza. Con amor, siempre y para siempre".

Steven Spielberg, Laura Dern, Jeff Goldblum y Sam Neill formaron el equipo más recordado de Parque Jurásico y, tres décadas después, volvieron a compartir pantalla en Jurassic World: Dominion. Ahora, la muerte de Neill deja incompleto ese vínculo que nació en una de las películas más emblemáticas de la historia del cine y que, como ha asegurado Spielberg, nunca permitirá que su inolvidable Alan Grant caiga en el olvido.