Rescatan en la montaña más alta de Reino Unido a una perra intoxicada por cannabis

Tokyo, una labradora retriever de cinco años, tuvo que ser evacuada en camilla tras intoxicarse presuntamente con restos de cannabis durante una excursión por el Ben Nevis, en Escocia.

Su dueña, Christina Bluhme, se encontraba el pasado 5 de julio en la ladera de la montaña acompañada de su hijo y de sus perros cuando comenzó a notar que algo no iba bien. Tokyo se tambaleaba, perdió la coordinación y, poco después, ya no era capaz de caminar.

“Tuvo un muy mal viaje”, relató Bluhme, que reconoció haber vivido momentos de angustia al temer por la vida de su mascota. La mujer, que ha trabajado como adiestradora canina durante 25 años, no sospechó en un primer momento que la perra pudiera estar bajo los efectos del cannabis.

En plena montaña

Cuando Tokyo se desplomó, el grupo llevaba más de tres horas de ascenso y se encontraba ya cerca de la cima del Ben Nevis, la montaña más alta de Reino Unido, con 1.345 metros de altitud. Además, las condiciones meteorológicas empeoraron rápidamente, comenzó a llover con intensidad y la temperatura cayó hasta los cinco grados.

Ante la situación, Bluhme y su hijo decidieron interrumpir la ruta e iniciar el descenso. El joven llamó a emergencias, aunque en un primer momento la Policía les advirtió de que no estaba claro que se pudiera enviar un equipo de rescate hasta la zona.

Finalmente, la suerte jugó a su favor. Varios voluntarios del servicio de rescate de montaña de Lochaber regresaban de la cima tras otra intervención y pudieron acudir en su ayuda. Los socorristas colocaron a Tokyo, de unos 25 kilos, en una camilla y la bajaron por el sendero, que se encontraba resbaladizo por la lluvia. Bluhme destacó la rapidez y agilidad del equipo de rescate. El descenso hasta la base se completó en aproximadamente una hora.

Diagnóstico

La Policía ya había avisado a una clínica veterinaria, situada en la cercana localidad de Fort William, donde un equipo médico esperaba la llegada de la perra. En un primer momento, los veterinarios sospecharon que podía tratarse de una lesión en la columna, pero después observaron que Tokyo presentaba síntomas compatibles con una clara exposición a una neurotoxina.

El animal perdía el conocimiento de forma intermitente y mostraba un cuadro que, tras consultar con un centro de control de intoxicaciones, coincidía con una intoxicación por cannabis. Los veterinarios le administraron carbón activado y la labradora logró recuperarse por completo esa misma noche.

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