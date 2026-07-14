Culpan al alcalde de Pamplona de la negativa a instalar pantallas para ver el Mundial: "Están intentando amedrentarnos"

La afición de Pamplona no dispone de pantallas gigantes en la calle para ver la semifinal del Mundial, después de que su alcalde, Joseba Asiron, se haya negado a instalarlas. Según Asiron, esta decisión se debe a un informe de la junta de Protección Civil que desaconseja la instalación por "motivos de seguridad". En declaraciones a los medios de comunicación, Asiron ha indicado que “otros años la pantalla se ha puesto fundamentalmente en la final y nosotros ya anunciamos que en la final pondríamos una pantalla".

Radicalmente opuesta ha sido la postura festiva del alcalde de Tudela, Alejandro Toquero. Vestido con la camiseta oficial de España y a través de un vídeo grabado en la Plaza de los Fueros, ha invitado a todos los tudelanos a animarse a ver la semifinal del Mundial desde la pantalla gigante que ha instalado en el corazón de la ciudad. Hoy, en Espejo Público, ha asegurado que la decisión de la alcaldía de Bildu en Pamplona se debe a un tema político: "Es una excusa barata. Los nacionalismos no pueden permitir que se vean banderas de España, que se vea a gente animando a nuestra selección". Según Toquero, "esto rompería su relato de que Navarra no es España". De cara a la final, ha asegurado que en Pamplona "estarán rezando para que no pase la selección y no tener que poner esas pantallas, lo cual es un clamor popular de la ciudadanía".

El Ayuntamiento de Tudela ya lo tiene todo listo para que los ciudadanos puedan arropar juntos a la selección. La plaza estará, además, iluminada con los colores de la bandera de España, motivo por el que el regidor ha concluido: "Llevan mucho tiempo intentando amedrentarnos. Nosotros estamos muy orgullosos de lo que somos".

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