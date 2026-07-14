“Eres un ejemplo de superación”: la emotiva despedida de Javier a Eva Moral en Pasapalabra

Objetivo cumplido en Pasapalabra para el cuarteto de invitados formado por Manu Baqueiro, Eva Moral, Ana Álvarez y Juanjo Ballesta. Han sido una ayuda formidable para Javier y para David en los tres últimos programas, con aportaciones decisivas en las pruebas.

Por eso, los dos concursantes han querido despedirse de sus equipos antes de jugar el nuevo duelo de AlaZ. “Ha sido un placer compartir estas tres tardes con vosotros, me lo he pasado genial”, ha asegurado Javier.

El madrileño ha hecho un mensaje bastante genérico, hasta que se ha referido en particular a Eva Moral: “Da gusto estar cerca de gente como tú, que transmite tanta energía”. Con palabras que han emocionado a la atleta paraolímpica, ha asegurado: “Eres un ejemplo de superación y de fuerza, y haces que todos los que estemos al lado seamos pequeñitos”. ¡No te pierdas en el vídeo esta despedida al completo!

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