Marc Márquez desvela el mayor reto tras una lesión: “La cabeza sufre más que el cuerpo”

Marc Márquez reflexionó en El Hormiguero sobre el impacto de las lesiones en su carrera y aseguró que la parte más difícil no es el dolor físico, sino la fortaleza mental necesaria para afrontar la recuperación.

El piloto explicó cómo vive las primeras semanas tras una operación y reconoció que, aunque ya empieza a encontrarse mejor, todavía no está completamente recuperado de su última intervención.

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