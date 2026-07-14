Su confesión
Marc Márquez desvela el mayor reto tras una lesión: “La cabeza sufre más que el cuerpo”
El ocho veces campeón del mundo de MotoGP se sinceró en El Hormiguero sobre cómo vive las semanas posteriores a una lesión y explicó por qué el desgaste mental supera al dolor físico durante la recuperación.
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Marc Márquez reflexionó en El Hormiguero sobre el impacto de las lesiones en su carrera y aseguró que la parte más difícil no es el dolor físico, sino la fortaleza mental necesaria para afrontar la recuperación.
El piloto explicó cómo vive las primeras semanas tras una operación y reconoció que, aunque ya empieza a encontrarse mejor, todavía no está completamente recuperado de su última intervención.
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