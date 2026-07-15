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Mariano Rajoy vuelve a sacar su pluma tras la victoria de España contra Francia: "Hay que tener buen humor"

Mariano Rajoy acusa al Gobierno de " chivarse a un ministro extranjero o hacer una reverencia a un primer ministro para provocar ruido, distraer la atención, alborotar y todo para que no se hable de lo que estamos viviendo".

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Mariano Rajoy vuelve a sacar su pluma tras la victoria de España contra Francia | EFE

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Mariano Rajoy y su columna deportiva calentaron el ambiente previo a las semifinales que este martes disputaron España y Francia y que ha dado billete directo a La Roja para la segunda final de su historia.

El expresidente del Gobierno escribió que la selección gala "es de altísimo nivel, pero que juega sin franceses". Unas palabras que no gustaron ni en Francia ni en España y fueron tildadas de "racistas". Todavía en medio de la celebración del triunfo de los de Luis de la Fuente, Rajoy ha vuelto a sacar su pluma para agradecer a "las autoridades" la atención que le prestaron a sus palabras. Eso sí, les ha reprochado que "tantos esfuerzos dedicados a glosar" sus virtudes les hayan "distraído de otras cuestiones".

En un artículo publicado esta noche en el diario digital El Debate escribe: "Nada de esto son minucias. Sin embargo, les interesa más chivarse a un ministro extranjero o hacer una reverencia a un primer ministro para provocar ruido, distraer la atención, alborotar y todo para que no se hable de lo que estamos viviendo. Ellos no piden perdón por nada. Eso, por lo visto, siempre les toca a otros. Ustedes ya saben cómo soy y lo que pienso".

Sobre fútbol, el expresidente dedica unas palabras a la recién eliminada selección gala. Era "la favorita de todos: del fútbol en general... apostaban por Francia y no lo hacían sin razones". "Francia es un excelente equipo, con una delantera extraordinaria. Lo sabíamos y lo han vuelto a demostrar en este Mundial".

Sobre La Roja ha puesto en valor el "sobresaliente" papel que está desempeñando en el Mundial. "Por segunda vez en la historia de los Mundiales alcanzaron la final. Ya lo hicimos en 2010 en Sudáfrica. Ganamos. Volvemos en 2026 en Estados Unidos. Esto no se lo regaló nadie a la selección".

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