Jean-Noël Barrot responde a Rajoy: "Francia no tiene color de piel"

A un día del choque de semifinales del Mundial 2026 entre Francia y España, las palabras de Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol aún siguen resonando en el país vecino. Y es que desde el país galo no entienden ni comparten la polémica frase del expresidente del gobierno, quien en su columna en El Debate llegó a asegurar que la selección francesa tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses".

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, recordó este lunes que "Francia no tiene color de piel".

"De una vez por todas, Francia no tiene color de piel. Cualquier afirmación en sentido contrario es una estupidez, racismo o una combinación de ambas cosas", apuntó Barrot en una entrevista en la televisión BFMTV y la radio RMC.

El ministro francés de Asuntos Exteriores defendió que la selección nacional francesa representa "el mejor rostro de Francia", al describirla como "un equipo excepcional" que proyecta la imagen de "un país conquistador, audaz y al que nada ni nadie resiste".

"Quienes darán la mejor respuesta serán los jugadores..."

Barrot aseguró además que se alegra de que el combinado francés transmita "una imagen tan hermosa" del país y destacó el respaldo de los ciudadanos a los 'Bleus' (Azules), "sea cual sea su origen, el color de su piel, el lugar donde vivan o su edad".

"Quienes darán la mejor respuesta serán los jugadores de la selección francesa cuando ganen con claridad esta semifinal", avisó Jean-Noël Barrot.

Desde el Gobierno de Francia ya se había respondido a la polémica columna de Mariano Rajoy, calificando sus palabras de "absolutamente inaceptables" y "aberrantes".

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, explicó que esas palabras "no reflejan en absoluto lo que es Francia" y defendió que el país es "una República de diversidad" en la que todos deben encontrar su lugar.

Mariano Rajoy aseguró que la selección francesa juega "sin franceses", pero lo cierto es que de los 26 futbolistas convocados por Didier Deschamps para el Mundial 2026 solo tres nacieron fuera de Francia: Michael Olise, Marcus Thuram y Brice Samba.